الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 2
انتهت
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هاري كين 17'ليروي ساني 53', 71'
إلياس سعد 27'لارس ريتزكا 90' + 3'
(½ 1-1) (انتهت 3-2)

بايرن ميونخ ضد سانت باوليالنتائج والإحصائيات,