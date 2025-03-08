الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 3
انتهت
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رافائيل جوريرو 14', 28'
ياكوف ميديتش 31'إبراهيما سيسوكو 51'ماتوش بيرو 71'
(½ 2-1) (انتهت 2-3)

بايرن ميونخ ضد بوخومالنتائج والإحصائيات,