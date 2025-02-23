الدوري الألماني
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4 - 0
ن م
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M. Olise 45' + 3'H. Ito 61'جمال موسيالا 83'سيرج نابري 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

بايرن ميونخ v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,

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