كأس العالم للأندية
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1 - 2
انتهت
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إستيفاو ويليان 53'
كول بالمر 16'ويفرتون 83' (هدف عكسي)
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

بالميراس ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,