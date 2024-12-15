الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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عثمان ديمبيلي 8'فيتينيا 14' (جزاء)جونسالو راموش 88'
جيورج ميكوتادزي 40'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

باريس سان جيرمان v ليونالنتائج والإحصائيات,