كأس العالم للأندية
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4 - 0
انتهت
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فابيان رويز 6', 24'عثمان ديمبيلي 9'جونسالو راموش 87'
(½ 3-0) (انتهت 4-0)

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,