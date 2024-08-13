كأس رابطة المحترفين
team-logo
3 - 2
ن م
team-logo
G. Garner 1'E. Acquah 70'B. Jackson 76'
R. Paton 26'T. Sang 66'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

بارو v بورت فايلالنتائج والإحصائيات,