كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
ن م
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إيريك جارسيا 21'روبرت ليفاندوفسكي 31', 47'P. Torre 56'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

بارباسترو v برشلونةالنتائج والإحصائيات,