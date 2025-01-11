الدوري الإيطالي
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1 - 3
ن م
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L. Cacace 47'
T. Morente 6'N. Krstovic 11', 90' + 1'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

إيمبولي v ليتشيالنتائج والإحصائيات,