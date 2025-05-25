الدوري الإيطالي
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1 - 2
انتهت
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جاكوبو فاتزيني 43'
سوات سيردار 4'دوماغوي باراداريتش 69'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

إيمبولي ضد فيروناالنتائج والإحصائيات,