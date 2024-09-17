كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 5 - 6
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عبدالله دوكوري 20'
T. Harwood-Bellis 32'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

إيفرتون v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,