الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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D. Calvert-Lewin 13'I. Ndiaye 30'A. Gray 45' + 7' (هدف عكسي)
D. Kulusevski 77'Richarlison 90' + 2'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

إيفرتون v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,