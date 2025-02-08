كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 2
انتهت
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أنطوان سيمينيو 22' (ضربة جزاء)دانيال جيبسون 44'
(½ 0-2) (انتهت 0-2)

إيفرتون ضد بورنموثالنتائج والإحصائيات,