الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
انتهت
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بيتو 26'دوايت ماكنيل 35'
جوليو إنكيسو 41'جورج هيرست 79'
(½ 2-1) (انتهت 2-2)

إيفرتون ضد إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,