كأس العالم
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6 - 2
ن م
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جود بيلينجهام 35'بوكايو ساكا 43', 62'رحيم ستيرلنج 45' + 1'ماركوس راشفورد 71'جاك غراليش 90'
M. Taremi 65', 90' + 13' (جزاء)
(ش١ 3-0) (ن م 6-2)

إنجلترا v إيرانالنتائج والإحصائيات,