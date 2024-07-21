الدوري المصري الممتاز
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1 - 4
ن م
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A. Fawzi 57' (جزاء)
M. Ziko 17'A. El Banouby 38'S. Hussein 43', 63'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

إنبي v زدالنتائج والإحصائيات,