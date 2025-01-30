الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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O. Diao 27'V. Byskov 86'
يوسف النصيري 39'إيدين دزيكو 47'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

إف سي ميديلاند v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,