الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 4
ن م
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روبن فارجاس 8'
روبرت ليفاندوفسكي 7'فيرمين لوبيز 46'رافينيا 55'إيريك جارسيا 89'
(ش١ 1-1) (ن م 1-4)

إشبيلية v برشلونةالنتائج والإحصائيات,