كأس ملك إسبانيا
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3 - 2
ن م
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روبن ميسا فيزيغا 59'خورخي غارسيا 102'J. Dago 116'
R. Baturina 29'D. Larrubia 118'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 3-2)

إستوبونا v ملقةالنتائج والإحصائيات,