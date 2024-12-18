الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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J. Puado 44'
دييجو لوبيز 47'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

إسبانيول v فالنسياالنتائج والإحصائيات,