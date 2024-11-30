الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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I. Cardona 40'ليوندرو كابريرا 53'W. Cheddira 87'
ياجو أسباس 83' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

إسبانيول v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,