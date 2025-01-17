الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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J. Puado 31'R. Fernandez 74'
J. Sanchez 57'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

إسبانيول v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,