الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
ن م
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J. Puado 21', 56', 63' (جزاء)
T. Conechny 35'N. Tenaglia 68'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

إسبانيول v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,