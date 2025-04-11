دوري أدنوك
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1 - 2
انتهت
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شاهريار موغانلو 90' + 2'
فيدريكو كارتابيا 65'I. Gomes 90' + 10'
(½ 0-0) (انتهت 1-2)

إتحاد كلباء ضد شباب أهلي دبيالنتائج والإحصائيات,