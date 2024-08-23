دوري أدنوك
team-logo
2 - 2
انتهت
team-logo
مهدي قائدي 56'عبد السلام محمد 90' + 9'
فابيو دي ليما 52', 67'
(½ 0-0) (انتهت 2-2)

إتحاد كلباء ضد الوصلالنتائج والإحصائيات,