الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
انتهت
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ناثان برودهيد 52'
جيمس وارد 43'جارود بوين 55'محمد قدوس 87'
(½ 0-1) (انتهت 1-3)

إبسويتش تاون ضد وست هامالنتائج والإحصائيات,