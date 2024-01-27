كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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J. Sarmiento 56'
L. Reynolds 43'سام كون 66'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إبسويتش تاون v مايدستونالنتائج والإحصائيات,