الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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L. Delap 8', 72'
M. Rogers 15'أولي واتكينز 32'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

إبسويتش تاون v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,