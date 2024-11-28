الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
S. Mijnans 2'
فيكتور أوسيمين 43'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

أي زد ألكمار v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,