كأس رابطة المحترفين
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2 - 2جزاء 4 - 2
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O. Bugiel 40'ماثيو ستيفنز 56'
A. Al Hamadi 3'كونور تشابلين 86'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

أي إف سي ويمبلدون v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,