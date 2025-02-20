الدوري الأوروبي
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1 - 2مجم 3 - 2
ن م
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K. Taylor 93' (جزاء)
K. Mac Allister 16'P. David 28' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 0-2) (و إ 1-2)

أياكس v يونيون سانت جيلواالنتائج والإحصائيات,

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