الدوري الأوروبي
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4 - 0
ن م
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K. Fitz-Jim 31'M. Godts 51', 73'K. Taylor 55'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

أياكس v بيشكتاشالنتائج والإحصائيات,