الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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A. Ilic 63' (جزاء)
L. Ullrich 10'T. Kleindienst 26'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

أونيون برلين v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,

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