الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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W. Jeong 29'
جيريمي فريمبونج 2'باتريك شيك 71'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

أونيون برلين v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,