الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 1
انتهت
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بينيديكت هوليرباخ 83'
ليروي ساني 75'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

أونيون برلين ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,