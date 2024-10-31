كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 7
انتهت
team-logo
خايمي ماتا 19', 68', 85', 88'مارك كاردونا 74'خوانما هيرزوج 77'مانو فوستر 90'
(½ 0-1) (انتهت 0-7)

أونتينيينا ضد لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,