كأس رابطة المحترفين
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1 - 0
ن م
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T. Goodrham 20'ماثيو فيليبس 41'
(ش١ 2-0) (ن م 1-0)

أوكسفورد يونايتد v بيتربوروالنتائج والإحصائيات,