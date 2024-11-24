الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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A. Budimir 8', 20' (جزاء)
A. Baena 67'جيرارد مورينو 90' + 3' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

أوساسونا v فياريالالنتائج والإحصائيات,