الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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L. Lucca 5'فلوران ثوفين 49'
G. Isaksen 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أودينيزي v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,