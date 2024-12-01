الدوري الإيطالي
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0 - 2
ن م
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A. Pinamonti 13'L. Gianetti 67' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

أودينيزي v جنوىالنتائج والإحصائيات,