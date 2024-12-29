الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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S. Toure 41'L. Lucca 49'
تشي أدامز 53'S. Ricci 64'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

أودينيزي v تورينوالنتائج والإحصائيات,