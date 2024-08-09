كأس إيطاليا
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4 - 0
ن م
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Brenner da Silva 41'فلوران ثوفين 50' (جزاء)L. Lucca 58'K. Davis 87'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

أودينيزي v أفيلينوالنتائج والإحصائيات,