الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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C. Matsima 45' + 1'K. Schlotterbeck 90' + 2'
P. Mainka 76'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أوجسبورج v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,