الدوري الفرنسي
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4 - 2
ن م
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H. Abdelli 7'جان اهولو 39'I. Niane 69' (جزاء)A. Bamba Dieng 90' + 3'
Z. Davitashvili 16' (جزاء), 57'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

أنجييه v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,