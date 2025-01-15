كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
انتهت
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لويس سواريز 38'لازارو فينيسيوس 52'
ادريا التيميرا 33'ميجيل دي لا فوينتي 76' (ضربة جزاء)دييجو جارسيا 86'
(½ 1-1) (انتهت 2-3)

ألميريا ضد ليجانيسالنتائج والإحصائيات,