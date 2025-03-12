دوري أبطال أوروبا
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3 - 0مجم 6 - 1
ن م
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ماركو أسينسيو 50', 61'إيان ماتسن 57'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

أستون فيلا v كلوب بروجالنتائج والإحصائيات,