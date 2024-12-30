الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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أولي واتكينز 36' (جزاء)M. Rogers 47'
S. Adingra 12'T. Lamptey 81'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

أستون فيلا v برايتونالنتائج والإحصائيات,