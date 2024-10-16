دوري أبطال أوروبا
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4 - 1
ن م
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E. Fox 2'C. Foord 29'M. Caldentey 85'A. Russo 90' + 3'
O. Tvedten 35'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

أرسنال v فاليرينجاالنتائج والإحصائيات,