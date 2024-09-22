الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
G. Guruzeta 4', 39'A. Djalo 80'
ياجو أسباس 25' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

أتلتيك بيلباو v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,