الدوري الأوروبي
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3 - 1مجم 4 - 3
ن م
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نيكو ويليامز 45' + 3', 82'يوري بيرشيكي 68'
لياندرو باريديس 90' + 3' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

أتلتيك بيلباو v روماالنتائج والإحصائيات,